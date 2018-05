Sénégal: « Responsable formation » - L'Onfp forme 16 agents

La remise des titres s'est faite en présence du Directeur général du Centre français Inffo, Julien Nizri. Ce dernier, saluant le partenariat avec l'Onfp, a laissé entendre que la bataille des compétences s'engage dans le monde et l'accès à l'emploi est un enjeu dans tous les pays. Pour lui, la formation et le renforcement de capacités avec les cursus de courte durée sont une nécessité. «La formation vous permettra d'appréhender la qualité de responsable de formation pour faire de la formation dans les structures un critère de compétence», indique le Directeur du centre Inffo. Même avis chez le Directeur général de l'Onfp, Sanoussa Diakité. Ce dernier de rappeler qu'avec ce partenariat avec le centre français Inffo, l'Onfp a voulu lancer ce titre de «responsable de formation» qui doit être développé dans les entreprises. Sanoussa Diakité de rassurer que l'Onfp va organiser d'autres formations pour accompagner les entreprises.

16 agents ont reçu, leur titre en "Responsable Formation" après une formation offerte par l'Office national de la formation Professionnelle (Onfp) et le Centre d'information et d'orientation (Inffo) de France. Cette première formation dans ce créneau vise à concevoir et animer une action de formation préparant au titre de «responsable formation» avec un niveau de classification correspondant à la 8ème catégorie de la convention collective du commerce du Sénégal. Cette formation a coûté un peu plus de 19,303 millions de francs Cfa dont 8, 888 millions pris en charge par le Centre Inffo. Sur 81 candidatures, 20 ont été sélectionnées pour suivre la formation, mais seuls les 16 ont reçu leur diplôme.

L'Office national de formation professionnelle (Onfp) a procédé, ce mercredi, à la remise de titre de qualification "Responsable Formation" à 16 agents issus des secteurs public et du privé. Cette formation a été délivrée avec l'appui du Centre d'Information et d'Orientation (Iffo) de Paris.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.