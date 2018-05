Sénégal: Le PM pour une "intensification" de la mise en œuvre des ODD

Dakar — Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne a prôné, jeudi, une "intensification" des actions de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) au bénéfice exclusif des populations.

Depuis 2015, le Sénégal est en train de dérouler le programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par la communauté internationale suivant une approche multisectorielle et inclusive.

"Les 17 objectifs de cet agenda 2030, pour une action économique sociale et environnementale comportant également des axes liés à la gouvernance, devraient permettre de lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités en faisant face aux changements climatiques et aux autres défis du développement durable", a déclaré M. Dionne.

Le Premier ministre présidait, jeudi, à Dakar, le forum régional africain sur le développement durable sur le thème : "Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes".

"L'Afrique, a-t-il souligné, s'est dotée de l'agenda 2063, cadre spécifique et stratégique de développement durable au niveau continental, dont la mise en œuvre requiert un changement de parallélisme dans la conception du développement de nos pays."

"Les gouvernements africains, à travers les deux agendas, se sont engagés à s'autoriser des transformations essentielles, en décidant de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et la faim sans négliger le développement humain (...)", a-t-il rappelé.

D'après le Premier ministre, il s'agit d'améliorer la gouvernance à tous les niveaux pour des sociétés plus pacifiques, plus justes et plus inclusives.

Le forum de Dakar, a-t-il dit, devra permettre d'examiner les progrès, de partager les expériences, pour les leçons apprises et de dégager un consensus pour les principales recommandations sous forme de messages clés concernant les ODD.

Cette année, les ODD ciblés sont l'eau et l'assainissement, l'énergie propre et à un coût abordable, les villes et communautés durables, le renforcement des moyens de mise en œuvre et le partenariat pour la réalisation des objectifs, entre autres, a-t-il fait savoir.

Le forum sera aussi l'occasion de se pencher sur les objectifs correspondant au premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine (UA), a ajouté le chef du gouvernement.