Mali: Entreprenariat - Des trophées à des femmes battantes

Pour encourager les femmes à entreprendre davantage, l'association des femmes journalistes-APPM- a procédé à une remise de trophées à neuf femmes et une association féminine pour avoir honoré l'image de la femme. C'était le samedi 28 avril 2018, à la Maison de la Presse, sous le parrainage du ministre de l'Economie Numérique et la Communication, M. Harouna Modibo Touré, en présence de Mme Traoré Dado Camara, Présidente de l'APPM.

La vie en société est positive en appréciation grâce à la complémentarité cordiale entre l'homme et la femme. De ce fait, pour préserver et sauver la vie des deux, il est alors préférable que l'un ou l'autre s'implique davantage à la recherche de l'économie afin de gérer les affaires, courantes du quotidien.

En effet, la Présidente de l'APPM, Mme Traoré Dado Camara dira : « le seul but ayant galvanisé son équipe et elle, est d'encourager incessamment l'entreprenariat féminin. Ainsi, cette cérémonie est un espace de promotion de femmes, de créatrices d'emploi ». Avant d'ajouter : « c'est aussi un véritable cadre d'échange, d'expérience, car elle offre l'opportunité aux femmes d'avoir des idées comment réussir et comment entreprendre une activité. Il s'agit pour nous ce soir de célébrer la main d'œuvre des femmes, qui en toute responsabilité ont décidé d'être acteurs du développement de notre pays ».

À cet effet, les neuf femmes et une association que nous célébrons ce soir se sont illustrées à travers la création d'emplois dans les domaines de l'agriculture, la coiffure, la menuiserie métallique tout comme en bois, la maintenance informatique et bureautique, l'artisanat, le transport et le sport, a précisé la Présidente de l'APPM.

Il faut noter que les lauréates sont : Mme Agnès Dramé , soudeuse (spécialiste en soudure ) de nationalité guinéenne; Mme Siré dite Nana Sanogo , coiffeuse professionnelle, et de surcroît une personne en situation dangereuse d'handicap; Mme Sanogo Dira Traoré, menuisière hors pair en bois ; de l'association des femmes veuves et orphelins de Dianeguela, représentée par sa Présidente Mme Néné Diakité qui organise constamment des journées de salubrité dans les lieux publics; Mme Togola Balkissa Sidibé , entreprenante complète (agriculture , boulangerie , pisciculture... ).

S'y ajoutent Mme Diarra Alima Koura Mariko, cheminote ( qui est employée par les chemins de fer) ; Mme Maïga Maïmouna Keïta, cheminote également; de Mme Dissa Awa Coulibaly, une designer ( spécialiste en esthétique) et transformatrice de coton; Mme Kaba Awa Maïga , arbitre de basket-ball; et enfin Mme Awa Diarra, technicienne en informatique et bureautique.