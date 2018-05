Mali: Fête du travail - La CSTM tire sur le bilan de la gestion des affaires publiques

C'est la démarche que Hammadoun Amion Guindo, secrétaire général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) a choisi lors de la célébration de la fête du travail. Ce, à travers un défilé sur le boulevard de la promenade des Angevins, le mardi 01 mai 2018, à Bamako.

On y notait la présence des membres du gouvernement notamment le ministre du Développement industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim et celui de l'Éducation nationale, Housseini Amion Guindo.

A cette occasion, le secrétaire général de la CSTM a exprimé son malaise quant à la lenteur liée aux points des négociations entamées avec le gouvernement. Pour le responsable syndical, ces négociations semblent avoir du plomb dans l'ail.

Aussi, Hammadoun Amion Guindo a fustigé la gestion des affaires publiques par le régime actuel. « Un gouvernement qui n'est pas en mesure d'apporter à sa population les services auxquels elle aspire, et cela au regard des contraintes financières et techniques, crée des frustrations. Ces frustrations de la population dues aux carences de l'Etat sont aujourd'hui ressenties dans tout le pays », a- t-il déploré. Avant d'ajouter « Quand on ne convainc pas, de part nos actes quotidiens, nous fragilisons notre légitimité ».

Accablant toujours la gestion du président IBK, le secrétaire général de la CSTM pense que l'éducation, la santé, l'emploi sont des secteurs devenus des marchandises hors de portée des citoyens. Pour Hammadoun Amion Guindo, le président de la République prend des actes qui violent les lois, malgré la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire consacrée par la constitution. « La corruption est à ciel ouvert et dans l'impunité totale aujourd'hui qu'hier », regrette-t-il.

Par ailleurs, il a fait étalage de certaines revendications de la CSTM qui sont entre autres la lutte contre les licenciements massifs et abusifs dans les sociétés minières et de sécurité, de la régie du chemin de fer, de l'institut géographique du Mali.

Selon lui, la paix, la justice sociale, la stabilité et la cohésion nationale ne doivent pas être dans un pays comme le nôtre qui vit les pires moments de son existence, des slogans et des messages de propagandes politiciennes pour tromper l'opinion nationale et jouir des privilèges de la communauté internationale. « Il est impératif de libérer notre pays et notre peuple du carcan de la politique politicienne et de la gestion calamiteuse des deniers publics... Le peuple malien malade de l'insécurité, a faim et soif et le remède à sa misère a pour nom sécurité et paix ».

En réponse, le ministre Mohamed Ali Ag Ibrahim a fait savoir que plusieurs efforts ont été consentis par le gouvernement malien afin de relever les défis auxquels le pays fait face.