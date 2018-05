Algérie: Presse nationale - Un rôle plus "fort" pour transmettre "la vraie image" de l'Algérie

ALGER- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a invité jeudi à Alger la presse nationale à jouer un rôle plus "fort" afin de transmettre la véritable image de l'Algérie.

"Au vu des enjeux et défis que confronte l'environnement régional et international, nous invitons notre presse nationale à jouer un rôle plus fort afin de transmettre la véritable image de l'Algérie", a indiqué le ministre, lors d'une cérémonie organisée à l'honneur de la communauté de la presse à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse.

"L'Algérie compte sur vous et sur ses enfants de différentes tranches d'âge afin de faire prévaloir l'intérêt du pays et de la société au dessus de tout autre considération", a-t-il poursuivi.

Se recueillant à la mémoire des journalistes tombés en martyre durant la guerre de la révolution et la décennie noire, le ministre a souligné que ces martyrs "ont combattu avec leur plumes, leur voix et leur images, tout en se sacrifiant pour une Algérie forte".

"La célébration de cette journée dans une Algérie de fierté et de dignité est la preuve que notre presse est forte avec ses institutions prestigieuses, ses journaux et des chaines de télévision et de radio", a-t-il rappelé à ce propos, ajoutant que le point fort des médias nationaux "est la détermination de ses professionnels et créateurs aspirant à entrer en lice avec les plus grands médias du monde".

La célébration de cette journée est une des étapes de l'histoire et du parcours de la presse algérienne consacrée grâce au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a permis d'atteindre l'objectif escompté et de concrétiser le principe de la liberté d'expression et consacré la culture de l'acceptation de l'avis de l'autre", a fait savoir M. Bedoui.

Dans ce sillage, le ministre a affirmé que "l'Algérie est fière aujourd'hui de ses réalisations dans le domaine des médias", rappelant la constitutionnalisation de la liberté de la presse permettant de garantir "les droits des journalistes leurs ouvrant la voie pour travailler en toute liberté dans le cadre du respect des constantes et des valeurs de la nation et les lois de la République".

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur "la consécration de la liberté d'expression et l'accompagnement de la presse nationale, un partenaire à même de prendre en charge les préoccupation du citoyen afin de réaliser les principes de la démocratie participative et les concrétiser sur tous les niveaux conformément à la Constitution".

Le ministre, a exprimé en fin ses v£ux à la famille de la presse leur souhaitant "davantage de professionnalisme, de création et de progrès".