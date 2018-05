Algérie: 19e Festival européen - "Flowers Of Fragility", une recherche musicale présentée à Alger

Alger — Le public algérois était convié à explorer et franchir les minces frontières musicales entre l'orient et l'occident à la faveur d'un concert animé jeudi soir par le luthiste italien Elias Nardi et son groupe.

Eliad Nardi s'est produit sur la scène de la salle Ibn-Zaydoun de l'Office Ryad El-Feth représentant l'Italie lors du 19e Festival culturel uropéen qui se déroule depuis le 26 avril à Alger, Oran, Tlemcen, Constantine et Annaba.

Le luthiste était accompagné de Alfredo Laviano à la batterie et de Daniele Di Bonaventura au bandonéon, un instrument à vent proche de l'accordéon, pour présenter au public, moyennement nombreux, le dernier né de sa recherche musicale intitulé "Flowers Of Fragility" (Fleurs de fragilité).

Sur scène les musiciens ont installé une ambiance feutrée propice à un spectacle recherché et à un opéra de jazz pour présenter ce dialogue continue entre musiciens où chacun des trois artistes explore ce qu'il peut offrir de plus discret et raffiné à son auditoire dans une harmonie parfaite entre les styles.

Des influences orientales, un jeu baroque du luth, de l'ethno-jazz, de petites suites propres à la musique de chambre revisitées pour des instruments complètement différents sont autant d'éléments qui constituent ce spectacle oscillant entre plusieurs univers musicaux.

A chaque composition le luthiste exécute une mélodie cyclique pour poser une nappe à ses deux musiciens qui y apportent progressivement touches de valse ou de classique soutenues par un jeu de batterie très discret.

Le 19e Festival culturel européen se poursuit jusqu'au 13 mai à Alger, Annaba, Constantine, Tlemcen et Oran avec au programme des projections de films, des spectacles de musique, de danse et autres animations.

Une vingtaine de pays européens participent à ce rendez-vous annuel organisé depuis 2000 par la délégation de l'UE en Algérie. Des troupes en provenance de France, de la République Tchèque, d'Espagne ou encore de Bulgarie, sont encore au programme de cette manifestation.