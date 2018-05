Algérie: Seddik Chihab réitère l'engagement du parlement algérien à soutenir toutes les initiatives de lutte antiterroriste

Le président du groupe géopolitique africain à l'Union Interparlementaire (UIP) et membre du groupe consultatif de haut niveau de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, Seddik Chihab a réitéré à Abu Dhabi, l'engagement du parlement algérien à soutenir toutes les initiatives de lutte antiterroriste, soulignant que la lutte contre ce fléau "requiert le renforcement de la coopération dans divers domaines et à différents niveaux", a indiqué jeudi un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors de sa participation à la réunion du groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme à Abu Dhabi, M. Chihab a réitéré l'engagement du parlement algérien à soutenir toutes les initiatives de lutte antiterroriste et sa disposition à "partager l'expérience algérienne avec tous les pays participant à cette bataille, pour anéantir les objectifs des organisations terroristes et mettre en oeuvre la stratégie mondiale de lutte antiterroriste", ajoutant que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent "exige le renforcement de la coopération parlementaire bilatérale, régionale et internationale dans divers domaines et à différents niveaux, à travers la participation des parlements dans la mobilisation efficace des ressources et le renforcement des capacités des pays à faire face au phénomène du terrorisme".

Dans ce contexte, Seddik Chihab a appelé à adopter une stratégie de lutte antiterroriste "qui repose sur la situation de la société en général, loin de toute influence ou de toute manipulation de ceux qui font l'apologie du terrorisme et de l'extrémisme violent", notamment à travers "la consécration continue de la démocratie qui repose sur la participation, la suprématie de la loi, la justice sociale, la démocratie participative et globale pour tous, outre le respect et le renforcement des droits de l'Homme".

"De par son expérience en matière de lutte contre l'extrémisme violent, l'Algérie a appris que la lutte contre l'extrémisme repose sur la lutte contre les facteurs de la marginalisation, de la pauvreté et de la vulnérabilité au sein de la société", a-t-il dit.

Il a rappelé que le message qu'il avait récemment adressé au Secrétaire général de l'UIP contenait "l'engagement de l'Algérie dans la lutte antiterroriste et ses sacrifices et ses expériences difficiles vécues suite à ce phénomène", précisant que "ces grands sacrifices ont permis aux Algériens, d'aspirer de nouveau à la reconstruction de leur pays, à la réalisation de la prospérité et à la garantie d'un avenir meilleur aux générations montantes, notamment après d'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale".

Par ailleurs, M. Chihab a souligné que la réunion d'Abu Dhabi "traduit les efforts consentis par les pays et leur contributions dans la lutte commune contre le terrorisme qui n'est lié à aucune religion, ni aucun pays, qui n'a pas de frontières et qui bafoue les valeurs universelles", ajoutant que cette rencontre permettra d'examiner les voies et moyens d'améliorer les stratégies de lutte contre le terrorisme".