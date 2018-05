Togo: Didier Améla, démissionnaire à l'ANC, président par intérim du parti FN, 24 heures après

La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor du TOGO a encaissé… Plus »

"En effet après la disparition de son président fondateur, notre parti reste toujours orphelin. Autres traductions politiques, traduction française de l'article paru dans le journal "AMELA AMELAVI", renseigne le document. Afin d'avoir plus de détails, nous avons joint le bureau national à travers le 00 22815 77 2 90 23, malheureusement pour nous, ce numéro affiché à l'en-tête du document est inaccessible. Rappelons qu'avant son départ de l'ANC, Didier AMELA a brandi quelques soucis qui, dit-il, ne lui permettaient plus de continuer avec le parti.

Dans un communiqué daté du 3 mai 2018 et signé par le bureau national du parti Front national (FN) et dont copie nous est parvenue, le FN informe que Amela Didier est nommé au terme d'une réunion en séance extraordinaire président par intérim du parti .

