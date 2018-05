Ile Maurice: Jardin de la Compagnie - Rs10 pour utiliser les toilettes publiques

En appliquant un tarif pour y avoir accès, la municipalité de Port-Louis espère ainsi sensibiliser le public sur la nécessité d'utiliser ces toilettes à bon escient. Les citadins et ceux qui fréquentent le coin accueillent favorablement cette décision de la mairie de la capitale. «C'est une très bonne initiative car au moins ceux qui se serviront de ces toilettes vont prendre conscience qu'ils ont payé pour y avoir accès. Ils vont ainsi garder les lieux propres. J'espère que cette démarche sera étendue à travers l'île. Les Mauriciens ont tendance à oublier que ce sont des gens comme nous qui nettoient ces toilettes tous les jours. Et puis ceux qui y vont pour faire du désordre doivent être arrêtés par la police», soutient un employé de banque.

