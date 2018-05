Ile Maurice: Pravind Jugnauth à St Pierre - Après les cigares, le djembé

Le Premier ministre n'a pas manqué de souligner l'indice de confiance des entrepreneurs en hausse. Outre le marché, le Premier ministre et ministre des Finances a évoqué le Budget, qu'il va présenter bientôt. Il a parlé des consultations entreprises en ce moment. «J'ai rencontré les syndicats et les entrepreneurs. Je vais rencontrer les artistes, les ONG, les acteurs du social. Ena dimounn gramatin tanto pé rev eleksion. Pou ena enn lot bidzé.»

Il a fait l'historique de la rénovation du marché de St Pierre, depuis 2003 à aujourd'hui. Il a brossé les marchands dans le sens du poil, saluant leur travail sept jours sur sept, leurs sacrifices pour avancer. Faisant un parallèle avec lui-même. «Dans la vie, si on veut réussir, il y a une seule formule : discipline, conviction, efforts et sacrifices.» En ajoutant son allusion au djembé, pour enfoncer l'ancien Premier ministre.

