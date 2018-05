Afrique: Les deux meilleures attaques de la compétition en duel !

Les spécialistes ne parlent que de la rencontre Al Ahly-ES Tunis, le grand choc de cette première journée de la Ligue des champions Total. Pour autant on ne devrait pas occulter un derby qui ne manquera sûrement pas de sel entre le Mouloudia d'Alger et le Difaâ Hassani El Jadida, au Stade olympique d'Alger.

Face à face les deux meilleures attaques de la compétition jusqu'à présent. Les Algérois totalisent seize buts marqués grâce au grand score réalisé à domicile, dans cette même arène (9-0) face aux Congolais de l'AS Otoho et (6-0) face aux Nigérians du MFM FC, en plus d'un but inscrit sur le sol nigérian.

Les Marocains ne sont pas loin derrière avec leurs treize réalisations. Un carton (10-0) face au Benfica Bissau et les trois autres buts devant l'AS Vita Club. En plus, les deux équipes jouent les premiers rôles dans leur championnat respectif.

Assistera-t-on à une nouvelle déferlante des attaquants de part et d'autre ? Prudence. le format est différent. On passe maintenant de la formule Coupe à élimination directe à la formule championnat où c'est d'abord la victoire qui compte, quel que soit le nombre de buts marqués.

Pour autant, pas question de verrouiller comme l'a indiqué l'entraîneur des joueurs d'El Jadida, Abderahim Taleb : « Il est certain qu'on ne va pas fermer le jeu. On va pratiquer notre style de jeu tourné vers l'offensive. Le Mouloudia à marqué 16 buts lors du tour préliminaire et nous 13. On possède la meilleure attaque du championnat du Maroc. Alors, il est évident qu'on jouera devant avec l'envie de s'imposer ». Et d'enchaîner : « Tous les observateurs et les spécialistes pensent qu'on est l'équipe la plus faible du groupe. Certes, on se trouve face à deux équipes qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique. Cette situation d'outsider nous arrange. Je peux vous dire qu'on aura notre mot à dire dans ce groupe de la mort ».

L'entraîneur Abderahim Taleb a aussi commenté l'absence de deux de ses attaquants: « C'est vrai qu'on a quelques absents à l'image d'El Ouardy et Bemaamar qui sont des cadres de l'équipe mais notre force réside dans notre collectif et l'esprit de groupe. D'ailleurs, nous sommes l'un des seuls clubs au Maroc qui possède un coach mental ».

Côté Mouloudia d'Alger, on veut que cette 67ème sortie africaine soit historique puisque l'hymne officiel retentira pour la première fois au Stade olympique d'Alger. Les Mouloudéens visent aussi à préserver leur invincibilité à domicile dans les compétitions africaines puisqu'ils n'ont jamais goûté à la défaite chez eux.

Bernard Casoni qui a traversé une période difficile après avoir perdu le titre et été éliminé en demi-finale de la Coupe d'Algérie, veut un nouveau départ pour son équipe, avant d'affronter l'ES Sétif dans dix jours : « Ces derniers temps, il faut reconnaître qu'on n'a pas été assez patient dans le jeu. Il faudra l'être face aux Marocains et tout au long de la phase de poules. On doit poser notre jeu et être le meilleur possible. Notre seule pression, c'est d'être toujours performant car on veut gagner tous nos matches de préférence avec la manière ». Sur le match, Casoni, ancien joueur de Marseille et de l'équipe de France, apporte une précision : « on ne va pas partir à l'abordage quitte à se mettre en difficulté. C'est un match de poule qu'il faut savoir gérer. On doit être à 100% tout en faisant preuve d'intelligence et de vigilance ».