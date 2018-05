Seychelles: Le pays surveille les abus contre les travailleurs étrangers, certains vivant dans des conditions «déplorables»

Le Ministère de l'emploi, de l'immigration et de l'état civil a mis sur pied un groupe de travail chargé de traiter les cas de violation des droits de l'homme à l'encontre des travailleurs étrangers aux Seychelles.

L'Association pour les droits, l'information et la démocratie (ARID) a commencé à présenter des cas, rendant ainsi ce groupe de travail nécessaire. Les cas incluaient des travailleurs étrangers vivant dans des conditions difficiles et les salaires ont été versés en retard.

«Lors d'une récente visite dans une autre zone, nous avons découvert que des travailleurs de la FLB Builders vivaient dans des conditions déplorables sans coin de cuisine ou approvisionnement en eau désignée, un assainissement insuffisant, un environnement dangereux et des toilettes inadéquates», explique Jules Hoareau. , le président de l'association.

M. Hoareau a déclaré à la SNA avoir écrit aux autorités concernées pour leur demander de prendre des mesures immédiates.

Le but de ce groupe de travail, mis en place par le département de l'emploi, est d'inspecter les quartiers d'habitation de grands groupes de travailleurs étrangers dans le pays afin de s'assurer que les exigences sont respectées. Toute personne ayant vu ou ayant eu connaissance d'un cas de violation peut contacter un nouveau numéro d'assistance téléphonique (248) 430 39 30.

«Nous gardons à l'esprit plusieurs éléments lorsque nous effectuons ces inspections: les problèmes de main-d'œuvre, la sûreté et la sécurité sur site et hors site, la planification autorisée et l'assainissement», a déclaré Jules Baker, secrétaire principal du Département de l'emploi.

Créé au mois avril, ce groupe de travail comprend des représentants du ministère de la Santé, de l'Agence des services d'incendie et de secours, de l'autorité de planification, de l'autorité de délivrance des permis, du département de gestion des risques et désastres et du ministère de l'Environnement.

Le groupe de travail effectue deux inspections aléatoires hebdomadaires sur les sites où résident des travailleurs étrangers dans le secteur de la construction et de l'agriculture.

À l'heure actuelle, le ministère a effectué une quinzaine de visites, dont six ont été jugées en violation de la loi pour maltraitance de leurs employés.

Les employeurs enfreignant la loi sur l'emploi et les contrats avec leurs employés devront faire face à des actions sévères. Aucun permis (GOP) ne sera délivré à ces employeurs jusqu'à ce qu'ils se conforment à cette loi.

"Nous avons fait les démarches nécessaires auprès de l'autorité de délivrance de permis pour suspendre la licence de FLB Builders et le site est fermé, de plus les actions nécessaires ont été entreprises", a déclaré M. Baker.

Le secrétaire principal a aussi déclaré que son département avait 10 000 entreprises et 17 000 travailleurs étrangers dont ils doivent s'occuper "et il n'est pas facile pour un petit département gouvernemental de gérer tout cela".

"Il est important que d'autres organisations telles que ARID découvrent et portent de tels cas à notre attention", a déclaré M. Baker.

Afin de s'assurer que les travailleurs migrants connaissent leurs droits et responsabilités une fois arrivés aux Seychelles, un archipel à l'ouest de l'océan Indien, le ministère produit des brochures contenant des informations sur les lois du travail et sur ce dont les travailleurs ont droit. Ces tracts, qui seront traduits dans différentes langues, seront remis aux travailleurs étrangers à leur arrivée dans le pays.

Le ministère travaille sur une nouvelle réglementation et des politiques qui aideront à éviter de tels problèmes à l'avenir. Des agents seront déployés pour inspecter les logements une fois alertés qu'un grand groupe de travailleurs entre dans le pays. Les procédures de recrutement seront également révisés.