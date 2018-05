Sénégal: Importation de produits pétroliers - La facture du Sénégal a atteint 856 milliards en 2017

Le Directeur national de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Ahmadou Al Aminou Lô a confirmé que la facture pétrolière du Sénégal est passée de 708 milliards de francs Cfa en 2010 à 856 milliards de francs Cfa en 2017 soit une hausse de près de 150 milliards en 7 ans. Cette facture est l'équivalent de 60% des revenus des exportations du Sénégal. Pour inverser cette tendance, le Directeur national de la Bceao au Sénégal a lancé à l'endroit du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan qui présidait la journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal que «les enjeux pour la réduction de la dépendance pétrolière conséquemment de son impact négatif sur la balance de paiement appellent au plan national et régional des stratégies qui visent à renforcer les sources alternatives d'approvisionnement en énergie, notamment des énergies renouvelables». M. Lô a constaté toutefois pour l'apprécier que des efforts ont été accomplis par l'Etat du Sénégal qui a créé les conditions nécessaires pour le développement des énergies renouvelables. Aussi, l'exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières constituera un tournent majeur pour le Sénégal, de l'avis du Directeur national de la Bceao.

