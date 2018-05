Afrique: AS Togo Port - Horoya AC - Beaucoup de respect de part et d'autre

L'autre rencontre de la journée dans le groupe C sera une confrontation entre le champion d'Afrique 2016, Mamelodi Sundowns et son successenr en 2017, le Wydad Athletic Club de Casablanca.

Le Horoya de Conakry n'est pas un inconnu. L'an dernier il avait disputé la phase de poules de la Coupe de la Confédération Total, échouant de peu derrière le TP Mazembe et SuperSports United pour une place en quart de finale. Son ambition est plus forte que jamais comme l'a indiqué à son arrivée à Lomé l'entraîneur Victor Zvunka. "Le premier match d'une phase de poules est toujours important. Nous jouerons le nôtre à l'extérieur.

Après avoir créé une première surprise au tour préliminaire en sortant, aux tirs au but, l'AC Léopards de Dolisie, puis les Soudanais d'El Hilal au bénéfice du but marqué à l'extérieur, le club de Lomé monte encore d'un cran en disputant, à Lomé son tout premier match de phase de poules contre le Horoya AC de Conakry.

