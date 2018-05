Ile Maurice: Développement - Terra bouge dans l'immobilier

Outre le secteur de l'immobilier, le groupe Terra a envisagé plusieurs mesures pour assainir le résultat de ses opérations. Parmi ces mesures se trouvent la mise en place d'une stratégie d'efficience au niveau de ses opérations afin de réduire le coût de production et la concentration de son savoir-faire, de son énergie et de son potentiel d'investissement dans les secteurs qu'il maîtrise. Il y a également le retrait des investissements dans des entités où les perspectives de croissance sont limitées voire inexistantes et où le groupe est actionnaire minoritaire.

Au niveau des loisirs et divertissements, des activités seront organisées autour du lac qui jouxte actuellement le restaurant de l'Aventure du sucre. Le musée sera, lui, doté d'un nouveau parc de loisirs qui sera le centre récréatif de la Smart City de Beau-Plan. L'ancienne fonderie de la propriété sucrière de Beau-Plan sera réaménagée et abritera les artisans de la joaillerie Patrick Mavros.

Le pôle éducatif de la smart city s'étendra également dans l'est de cette ville avec le projet d'école primaire et pré-primaire de Greencoast International. La construction des bâtiments devrait être complétée en janvier 2019.

La filière immobilière a ainsi volé la vedette aux autres segments tels que la production du sucre et de l'énergie, celle de boissons alcoolisées et la distribution commerciale, ainsi que la branche financière du groupe. Le projet qui domine tous les autres est la Smart City de Beau-Plan, décrite comme «le cœur de notre développement», par Nicolas Maigrot, Managing Director de Terra.

