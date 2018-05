Algérie: Le pays occupe une place internationale dans le domaine des technologies spatiales

AMMAN- Le Secrétaire général de l'Union arabe d'Astronomie et des sciences spatiales (AUASS), Awni Al-Khasawneh a affirmé, jeudi à Amman, que "l'Algérie occupe une place internationale", en matière de maitrise des technologies spatiales, notamment après le lancement de son 6ème satellite (Alcomsat-1) fin 2017.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de la 12e conférence arabe d'astronomie et des sciences spatiales et la 7e conférence islamique d'astronomie, tenues en Jordanie, le responsable arabe a indiqué que l'Algérie "joue un rôle important dans l'AUASS, à travers son adhésion au Haut Conseil et aux associations astronomiques membres, au nombre de 3, connues pour leurs activités et participation effective à tous les évènements, en particulier l'Association Ibn al Haithem des sciences et de l'astronomie.

Le même responsable a évoqué, également, le rôle de l'Agence spatiale algérienne (ASAL) qui a pu s'imposer, aussi bien au plan arabe que mondial", faisant référence au programme spatial algérien (2016-2020) qui "a permis à l'Algérie d'occuper une place internationale dans le domaine spatial et ses différentes technologies, en vue de répondre aux besoins nationaux et au profit du développement durable".

Par ailleurs, le Secrétaire général de l'AUASS a salué les compétences et les capacités humaines qualifiées que compte l'Algérie dans le domaine des sciences spatiales et astronomiques et celui des sciences physiques théoriques, qu'il s'agisse de celles exerçant en Algérie ou dans les différentes capitales du monde, soulignant, à cet égard, que l'AUASS vise entre autres à "l'ouverture des perspectives de coopération et de partenariat avec tous les pays arabes, en particulier l'Algérie qui jouit, aujourd'hui, d'une renommée dans ce domaine, non encore connue à travers le monde".

Quant à la possibilité d'élaborer un programme de coopération entre l'AUASS et l'Algérie, Al-Khasawneh a précisé que cette coopération "qui existe, se traduit par la réalisation de nombreuses etudes et recherches, en coordination directe avec les différents spécialistes de renom que compte l'AUASS, notamment dans le domaine des applications astronomiques dans la Charia et des satellites exploités en matière de formation et d'enseignement dans les écoles et instituts".

A cette occasion, il a exprimé le souhait de la Jordanie de tirer profit de l'expérience algérienne dans le domaine des technologies spatiales et des satellites dans lequel l'Algérie "a considérablement progressé", exprimant le désir d'établir un jumelage entre les associations d'astronomie dans les deux pays et certains spécialistes pour travailler ensemble sur des projets communs mutuellement bénéfiques.

l'Union arabe d'Astronomie et des sciences spatiales (AUASS), fondée en 1997, regroupent tous les pays arabes. Elle est actuellement l'une des Unions de renommée du Conseil de l'Unité économique arabe (CUEA) relevant du Secrétariat général de la Ligue arabe.

Le Secrétaire général de l'AUASS a évoqué l'examen en cours de la possibilité de création d'une Agence arabe de recherches spatiales regroupant tous les pays arabes.