Sénégal: Train express régional - Essais concluants du 1er train Coradia Polyvalent pour le Sénégal

Alstom a lancé, avec succès, sur son site de Reichshoffen (France), les essais du 1er train Coradia Polyvalent destiné au Sénégal, indique un communiqué. « Cet événement marque le début d'une vaste campagne d'essais avant le départ du train.

Ces essais vont permettre à Alstom d'apporter des ajustements au train avant sa livraison au Sénégal », rapporte la même source. « Ces essais constituent une étape importante pour Alstom et pour le projet. Nous sommes fiers de les réaliser afin de garantir non seulement le bon fonctionnement des trains mais aussi le contrôle de toutes les normes pour ainsi assurer un niveau de sécurité maximal pour l'Apix et ses passagers », a déclaré Didier Pfleger, Vice-président pour le Moyen-Orient et l'Afrique, cité dans le texte. Ces tests ont été effectués en présence du directeur général de l'Apix, Mountaga Sy.

Selon le document, plus de 40 personnes sont mobilisées sur le site Alstom de Reichshoffen pour procéder aux 6.000 tests en série et aux 50 tests de validation qui doivent permettre de vérifier et de garantir le bon fonctionnement du train.

Les trains Coradia Polyvalent font partie du projet de Train express régional (Ter), un projet phare du Plan Sénégal émergent (Pse), porté par le président Macky Sall. Ils ont été commandés pour répondre au besoin croissant de mobilité à Dakar. Ils seront mis en service sur la nouvelle ligne en construction qui reliera le centre de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd), à Diass. Le nombre de passagers quotidiens est estimé à 115.000.

« Le train Coradia Polyvalent destiné au Sénégal est bimode (diesel/électrique ) et peut circuler à une vitesse de 160 km/h. D'une longueur totale de 72 mètres, ce train de quatre voitures a une capacité de 400 passagers et dispose d'une première et d'une seconde classe. Il est adapté aux conditions climatiques et environnementales du pays et est doté d'un système de climatisation très performant. Son plancher bas facilite l'accès et le déplacement à bord, en particulier pour les personnes à mobilité réduite », explique-t-on dans le texte.

En plus du site Alstom de Reichshoffen, cinq autres sites en France participent au projet : Saint-Ouen pour le design, Le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs et alternateurs, Tarbes pour le système de traction et Villeurbanne pour les systèmes informatiques embarqués et les informations voyageurs.