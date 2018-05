Sénégal: Résilience a l'insécurité alimentaire - L'Uicn appuie communes de Nioro et de Djilor

Nous avons pensé qu'il fallait, dans un premier temps, se concentrer sur ces deux communes et en tirer des enseignements pour d'autres localités subissant les mêmes agressions», a indiqué Racine Kane, chef de mission de l'Uicn au Sénégal. A propos des stratégies, l'équipe de pilotage du projet, travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), du Centre de suivi écologique (Cse) et de l'Institut des sciences de la terre (Ist), opte pour des solutions naturelles.

Telle est la justification du Projet de renforcement de la résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire au Sénégal dans lequel les deux communes précitées sont impliquées. « L'Uicn (Union internationale pour la conservation de la nature, ndlr), en partenariat avec les communes de Nioro et de Djilor, a mis en place ce projet pour des raisons liées aux changements climatiques, avec l'appui financier de la République du canton de Genève. Il s'agit pour Nioro de faire face aux pertes des terres de culture du fait du phénomène de ravinement et pour Djilor de la forte concentration du sel dans les aires agricoles qui est fortement exacerbée par les changements climatiques.

Les changements climatiques observés à travers la planète continuent avec leur cortège d'effets néfastes dans la vie quotidienne des populations. Au Sénégal, des zones comme le sud des régions de Kaolack et de Fatick subissent de plein fouet ces agressions de leur écosystème. Le phénomène des ravinements à Nioro et la salinisation prononcée des sols à Djilor ont des impacts négatifs dans les productions agricoles et constituent de sérieuses contraintes pour la couverture de la sécurité alimentaire. Une situation de précarité à laquelle il fallait trouver des solutions durables.

