Ile Maurice: Quartier-Militaire-Moka - Le tour de force du PTr dans le bastion du Premier ministre

Deux cents mètres plus loin, l'avenue principale menant à la gare est bordée du quadricolore. La foule est aussi présente, mais se montre plus calme. Assis sous un chapiteau, le public écoute Yogida Sawmynaden vanter les mérites du nouveau marché et Fazila Jeewa-Daureeawoo parler des permis de construction. La cérémonie est entrecoupée de danses et de chants.

Alors que Tassarajen Pillay succède à la secrétaire du parti au micro, des partisans vont prêter main-forte aux policiers. La foule continue à grossir, les slogans sont de plus en plus persistants. Si certains se contentent d'un bout de trottoir, d'autres rouspètent de ne pas pouvoir au moins voir les orateurs alors qu'ils ont fait le déplacement pour cela.

Vingt minutes plus tard, les officiers sont dépassés... Les tambours sont dans la rue, des partisans du n° 14, Savanne-Rivière-Noire, ne pouvant pas accéder à la salle, dansent et scandent des slogans.

17 h 30. Le bruit des tambours se fait entendre bien avant l'arrivée au Mohit Hall. La circulation est perturbée et pour cause, la salle est pleine à craquer avant même le début du congrès. Même la cour de la salle n'arrive pas à contenir la foule de partisans mobilisés pour l'événement.

