Togo: 26 ans déjà, l'UFC rend hommage aux victimes et aux miraculés !

En ouverture de cette rencontre qui voit la présence de plusieurs cadres du parti au symbole du Palmier rouge dans un fond jaune, et aussi de partis, mouvements et associations amis, une minute de silence a été observée en mémoire des disparus.

5 Mai 1992-5 Mai 2018, il y a 26 ans, l'attentat de Soudou qui a failli ôter la vie à Gilchrist Olympio qui y a perdu des camarades de lutte. C'est non seulement en mémoire de Marc Atidépé et des autres qui ont été sauvagement abattu ce jour là et donner son avis sur une sortie de la crise politique que traverse actuellement le Togo que l'UFC (Union des Forces de Changement) est actuellement en Conférence-débat à Lomé.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.