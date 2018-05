Cote d'Ivoire: Bafing - Le monde paysan instruit sur ses droits

Alassane Ouattara a émis le voeu de voir organiser dans les plus brefs délais, un congrès… Plus »

En ce qui concerne les conflits éleveurs-agriculteurs, l'émissaire de la Lidh, Yeo Patrick, a invité le président régional de la chambre d'agriculture du Bafing, Karim Bamba Djikrou à constituer au plus vite, une base de données filables par le recensement de tous les éleveurs de la région et d'installer des comités de surveillance dans chaque village. «Vous êtes les responsables de tout ce qui a trait à l'agriculture et l'élevage. Travaillez de concert avec le préfet», a-t-il suggéré.

Karim Bamba Djikrou, son premier et l'ensemble de son bureau y ont pris part. Les modules enseignés à cette occasion ont porté essentiellement sur : les Droits de la femme, les conflits éleveurs - agriculteurs et les devoirs du citoyen.

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et d'information, la Ligue ivoirienne des Droits de l'Homme (Lidho), a animé, le 4 mai 2018, à Touba, dans les locaux du siège régional de la Chambre d'agriculture du Bafing, une session de formation au bénéfice des éleveurs et des agriculteurs, membres de ladite faîtière.

