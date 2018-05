Burkina Faso: VIIe Congrès du CDP - 19 candidats en lice pour prendre les rênes du parti

« CDP is back », suivi un tonnerre d'applaudissement. Cette formule n'a pas été prononcée par un militant du parti ni un membre du bureau politique national mais de Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique.

Au cours de son discours qu'il a prononcé en tant qu'invité à ce 7e congrès ordinaire du CDP, le chef de file de l'opposition politique n'a pas manqué de saluer la ténacité des militants du parti qui ont su rester fidèle à leur parti et à leur fondateur Blaise Compaoré malgré l'adversité. Il s'est affiché comme potentiel allié du CDP pour les échéances de 2020.

« Je puis affirmer ici que l'opposition politique est très fière de compter le CDP dans ses rangs. Votre parti contribue énormément à la renforcer, et à consolider le jeu de contre-pouvoir si nécessaire en démocratie. J'ajoute que votre connaissance intime de ceux qui nous gouvernent, éclaire précieusement nos analyses et alimente à bonne dose nos stratégies. Certes, des choses nous ont divisés dans le passé. Des combats épiques nous ont opposés. Mais le temps n'est plus au souvenir des anciens combattants, il est à celui des nouveaux combats pour l'avenir de notre pays. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de savoir ce que nous pouvons, ce que nous devons faire pour sortir notre cher Burkina du chaos dans lequel il se trouve » a fait savoir Zéphirin Diabré.

Pour lui, la scène politique compte trois baobabs : le CDP, L'UPC et le MPP. Et il a foi que si deux baobabs s'associent, ils pourront naturellement terrasser le troisième.

Eddie Komboïgo, tout ému et face aux ovations des militants de l'ex parti au pouvoir, a étreint Zéphirin Diabré. « Si nous avons les mêmes idées et les mêmes programmes. Si nous pouvons harmoniser nos programmes, les instances de nos partis vont s'exprimer et on verra dans l'avenir s'il y a un rapprochement. (... ) Nous avons reçu avec beaucoup d'attention l'appel fort lancé par le chef de file de l'opposition politique à ce sens » a indiqué Eddie Komboïgo, qui est l'un des 19 candidats en lice pour le poste de président du parti.

Par ailleurs, l'actuel président du parti a indiqué qu'au cours de ce congrès, un diagnostique sera mené sur les trois dernières années de vie du CDP. Pour lui, malgré les difficultés, les obstacles et les divergences, le CDP sortira indemne de ce congrès.

« Dans un grand parti, il y a beaucoup de ressources, donc beaucoup d'idées souvent convergentes, parfois divergentes. Nous travaillons à mettre nos idées en synergie et à aplanir nos différences pour que l'intérêt du CDP soit au centre de ce congrès » a-t-il expliqué.

Durant ces deux jours de travaux, les congressistes procéderont à la relecture des textes et procéderont surtout au renouvellement de l'organe dirigeant dont la présidence du parti est convoité par 19 candidats, du jamais vu dans l'histoire du parti. Mais le président actuel rassure que tout se passera bien car l'ancien président Blaise Compaoré a transmis un message aux congressistes dans le quel il invitait tous les acteurs à « l'apaisement, à la réconciliation, à la tempérance et à la modération du langage ». La composition du nouveau bureau et le nom du président seront en principe connus ce dimanche 6 mai 2018.