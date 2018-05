L'utilisation illégale de drogues aux Seychelles, en particulier l'héroïne, a augmenté à un rythme alarmant, a déclaré le secrétaire d'Etat chargé de la prévention de la toxicomanie et de la réhabilitation.

Patrick Herminie s'est adressé à la SNA jeudi après qu'un sondage intitulé "Surveillance biologique et comportementale des utilisateurs d'héroïne en 2017 aux Seychelles", ait été mené.

L'étude commandée par l'Agence pour la prévention de l'abus et de la réadaptation des drogues a été menée afin de déterminer la taille de la population d'usagers d'héroïne par rapport à la population actuelle des personnes âgées de 15 ans et plus.

Les résultats ont montré que la population d'héroïnomane âgée de 15 ans et plus aux Seychelles est d'environ 4 800, ce qui équivaut à 5,6% de la population.

M. Herminie a déclaré que ceci est assez élevé pour une petite population comme les Seychelles, un archipel dans l'océan Indien occidental. Les Seychelles ont une population de 95 843 selon les derniers chiffres donnés par le Bureau national des statistiques.

Cela a été repris par Joseph Fady Banane, coordinateur du réseau «Drug Utilization Response Network Seychelles», une organisation à but non lucratif.

M. Banane a déclaré à la SNA que le résultat de cette enquête est très alarmant et que toute la société doit aider à résoudre ce problème.

"Ce problème doit être traité dès que possible si le pays veut avoir une génération future productive", a déclaré M. Banane.

L'organisation sensibilise dès le plus jeune âge et M. Banane a déclaré que les toxicomanes ne sont pas jugés, mais qu'ils reçoivent un soutien afin d'être en mesure de se débarrasser de cette dépendance.

Le secrétaire d'Etat chargé de la prévention de la toxicomanie et de la réadaptation, M. Herminie, a déclaré que l'enquête fournissait des informations sur les utilisateurs d'héroïne et sur leurs habitudes.

"La plupart des toxicomanes font partie de la population masculine âgée de 15 à 50 ans. À cet âge, ils sont supposés travailler. Ce n'est pas une surprise si nous avons beaucoup d'étrangers dans le pays, car un grand groupe de notre force de travail n'est pas productif ", a déclaré M. Herminie.

Il a ajouté que le niveau de criminalité a également augmenté, les consommateurs d'héroïne essayant de faire toutes sortes d'activités illégales pour financer leur prochaine dose.

"Ce sont des gens qui la plupart du temps vivent seuls après avoir été rejetés par leur famille pour avoir consommé de la drogue, qui n'ont pas terminé leurs études et certains ont été abusés sexuellement pendant leur enfance", a-t-il déclaré.

M. Herminie a déclaré que l'enquête aidera l'Agence pour la prévention de la toxicomanie et de la réhabilitation à trouver des moyens pour s'attaquer au problème.

La première étape consiste à «rendre la société plus résiliente, aider à reconstruire les fondations familiales et à mettre en place un programme plus agressif de prévention, de réhabilitation et de suivi», a ajouté M. Herminie.

Pour l'avenir, M. Herminie a déclaré qu'ils allaient travailler sur un plan directeur.

"Cela inclura la création d'un plus grand centre de réhabilitation, l'établissement d'un solide programme communautaire et de prévention scolaire, et l'encouragement pour que plus d'ONG donnent un coup de main et ainsi améliorer notre main-d'œuvre", a-t-il dit.