Cote d'Ivoire: Création du Parti unifié - Alassane Ouattara annonce pour bientôt un gouvernement composé de partis du Rhdp.

Le rapport de synthèse général a été présenté par le Pr David Musa Soro et les militants à travers une motion ont validé les textes et statuts du Parti unifié. Pour eux, cette décision s'explique au regard des énormes acquis grâce au Rhdp. "Bravo bravo chers congressistes. Tout le monde a voté pour le parti unifié. Bravo à tous", a s'est rejouie Henriette Dagri-Diabaté, présidente du Rdr.

Poursuivant, il a invité les partis du Rhdp à rester ensemble et à gouverner ensemble. « C'est ensemble que nous allons diriger ce pays. Le parti unifié est une chance. La solidarité donne toujours des résultats positifs », a-t-il expliqué avant de rassurer que ni le RDR, ni les autres partis membres du Rhdp ne "disparaitront ". " Je n'accepterai jamais la mort subite du RDR", a-t-il recadré. Alassane Ouattara a émis le voeu de voir organiser dans les plus brefs délais, un congrès constitutif, qui va annoncer les couleurs pour la présidentielle.

