Angola: Le gouverneur de Bié suggère de nouveaux paris pour récupérer les valeurs morales

Cuito — La construction des bases générales au sein des familles, à travers l'engagement dans la récupération des valeurs morales, éthiques et civiques, en vue du surgissement des générations avec des principes essentiels pour sauvegarder l'harmonie sociale, a été suggérée vendredi à Cuito par le gouverneur de Bié, Álvaro Manuel Boavida Neto.

Le gouvernant, qui s'exprimait à l'ouverture du 21e Conseil provincial de la famille, a dit que les parents et les tuteurs devraient assumer les succès et les échecs de leurs enfants et les habituer à un environnement d'harmonie sociale.

La mesure, selon lui, vise entre autres aspects, préparer les mineurs à la vie, en respectant les individualités, améliorer la perspective humaine et le caractère, pour faire face à la vérité et la loyauté.

Il a indique que depuis un certain temps, on enregistre des comportements atypiques inversés, créant surtout des générations étrangères à l'identité angolaise, faisant en sorte que les enfants vivent dans un monde globalisé différent des coutumes et traditions du peuple de Bié en particulier.

La mondialisation, selon le dirigeant, laisse les familles dans le besoin de solidarité et de charité, qui, avec beaucoup de chagrin, a-t-il ajouté, ressente ces pratiques dans la vie quotidienne des familles.

Sous la devise «La famille comme modèle de valeur et d'inspiration pour ses enfants», les participants ont discuté des aspects de l'éducation, de la préparation et des conseils pour les couples.

Le renforcement de la relation familiale, de la communauté, de l'école, des normes et de la coexistence dans les sociétés, la recherche, le sauvetage et la préservation des valeurs sont également inclus dans le programme de travail de la réunion.