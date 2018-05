Angola: Plus de six mille accouchements effectués à Lucrécia Paim au premier trimestre

Pour les ressources humaines, la maternité a besoin d'environ 60 médecins pour effectuer toutes les tâches des consultations externes des salles d'urgence, les tâches d'enseignement et d'apprentissage et de gestion.

« De nombreuses femmes enceintes se disputent un lit, et de ce fait, elles sont libérées très tôt, ce qui rend difficile l'enseignement et l'apprentissage», a-t-elle dit.

Selon la directrice, au cours de la même période, 2.395 chirurgies majeures obstétrique et de gynécologie avaient été réalisées et 9.861 autres patients assistés en consultation.

Parlant à l'Angop en marge de la signature du mémorandum entre la maternité et les sociétés minières Endiama et SODIAM, la responsable a dit que l'institution réalisait tous les jours 100 accouchements.

