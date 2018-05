Angola: Des sociétés minières promettent un soutien mensuel de 200 mille USD à Lucrécia Paim

Le contrat est établi pour un an, mais après la date limite ils continueront à soutenir, selon les chefs d'entreprises supervisées par le ministère des Ressources Minérales et du Pétrole, puisque "le soutien fait partie de leur responsabilité sociale".

Le mémorandum a été signé par les Présidents du Conseil d'Administration de l' Endiama, de la SODIAM-EP et par la directrice de la maternité Lucrecia Paim, José Ganga Junior Eugenio Bravo da Rosa et Maria Manuela Mendes, respectivement.

Luanda — Deux cent mille dollars américains seront mis, chaque mois, à la disposition de la Maternité Lucrécia Paim par les sociétés minières Endiama-EP et SODIAM, pour répondre aux besoins des services fournis dans le cadre d'un mémorandum signé vendredi entre ces institutions, en présence des ministres des Ressources Minérales et du pétrole et de la santé, respectivement Diamantino Azevedo et Sílvia Lutucuta.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.