Angola: Des valeurs morales doivent inspirer les parents

La formation et le développement de la personnalité des enfants dépendent fondamentalement de la famille à laquelle ils appartiennent, a-t-elle dit, soulignant qu'il revenait aux parents et tuteurs les responsabilités de récupérer les valeurs essentielles de la vie.

Ces propos ont été tenus jeudi, dans la ville de Huambo, par la vice-gouverneure locale chargée du secteur politique, social et économique, Maricel Capama, dans un discours à l'occasion du XIXème Conseil provincial de la famille, tenu sous la devise "La Famille comme modèle des valeurs et d'inspiration des enfants".

Huambo (Angola) — Les valeurs morales, civiques et éthiques doivent inspirer les parents dans le processus d'éducation des enfants, car la responsabilité de la famille oblige essentiellement, d'avoir des citoyens aptes et flexibles à la convivialité sociale.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.