Angola: Des futurs entraîneurs sont formés dans la province de Huambo

Huambo — Quatre-vingt-quatre futurs entraîneurs des provinces de Huambo, Cuanza Sul, Malanje, Luanda et Cunene ont commencé à être formés vendredi dans la province de Huambo.

La formation, de niveau D, a une durée sept jours, étant une initiative conjointe entre les associations de football de Huambo et les entraîneurs de football d'Angola.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'association de football de la province de Huambo, António do Rosário Machado de Lemos, a indiqué que ce cours vise à soutenir et développer le football national par la formation des entraîneurs afin qu'ils puissent poursuivre l'activité avec plus de professionnalisme.

Il a fait connaître que cette initiative vise également à réduire les entraîneurs amateurs dans la discipline, à promouvoir de nouvelles valeurs individuelles et collectives, imprimant dans le football, le caractère scientifique nécessaire, avec l'intention de contribuer pour que le football dans le pays continue à marquer des pas qualitatifs vers à son agrandissement.

Il a annoncé pour cette année la réalisation du cours de niveau C, dont la licence est également reconnue par la Confédération africaine de football.

Présent à la cérémonie, le directeur de la jeunesse et des sports de la province de Huambo, João Manuel Calão Figueiredo, a salué l'initiative, la considérant comme la bonne façon de développer cette discipline sportive.

Dans ce cours, les participants abordent les méthodologies d'entraînement, la technique et la tactique, les capacités motrices, la pédagogie et l'éthique, les règles du jeu, les premiers secours, la communication et la psychologie du sport.