Angola: Le bois saisi à Saurimo sera utilisé pour fabriquer des meubles scolaires

Sept personnes sont mortes et 25 autres blessées en conséquence de 28 accidents de la route survenus dans… Plus »

Nelson Hilário a dit que la province avait besoin de plus de 50 techniciens et inspecteurs, ainsi que des véhicules pour contenir l'abattage systématique des arbres dans la province de Lunda Sul (Cacolo, Dala, Muconda et Saurimo).

Saurimo — 587 mètres cubes de bois scié saisis par les autorités seront utilisés pour fabriquer des portes, des fenêtres et meubles diverses écoles de Lunda Sul, pour améliorer les conditions de travail des enseignants et d'apprentissage des élèves.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.