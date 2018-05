Afrique: Canal+ Afrique - Programmation spéciale dans le cadre de la 13ème édition de la biennale de Dakar

communiqué de presse

Paris, le 4 mai 2018 - A l’occasion de la Biennale de l’Art Africain contemporain, DAK’ART, se déroulant du 3 mai au 2 juin 2018 à Dakar, CANAL+ s’associe à ce grand rendez-vous à travers une programmation spéciale intitulée : AVANT-GARDE A[RT]FRICAINE.

Partant du thème de cet 13ème édition « L’Heure Rouge », expression empruntée à Aimé Césaire dans sa pièce « Et les chiens se taisaient » pour évoquer prise de conscience, émancipation et liberté, AVANT-GARDE A[RT]FRICAINE sur CANAL+ AFRIQUE célèbre le 7ème art africain dans toutes ses tendances.

Du 7 au 13 mai, CANAL+ AFRIQUE propose ainsi tous les soirs soit un film, un documentaire

ou une émission de divertissement mettant à l’honneur du cinéma de genre et des artistes avant-gardistes et emblématiques du continent Africain.

Au programme de cet événement antenne :

LES SAIGNANTES , lundi 7 mai à 20H30

Réalisé par le camerounais Jean-Pierre Bekolo, ce film reconstruit de fond en comble l’image de la société africaine. Provoquant, drôle, subversif, poétique, décalé…LES SAIGNANTES a été récompensé de l’Etalon d’Argent au Fespaco

en 2007.

Premier long-métrage réalisé par Sibs Shongwe-La Mer (Afrique du Sud) âgé seulement de 23 ans, ce film dresse un portrait (en noir et blanc) sans concession de la jeunesse sud-africaine post-apartheid.

A travers la danse, la musique, l’art et la mode, ce documentaire explore l’évolution de la scène créative au Rwanda.

Basée sur une histoire vraie, LES MAUDITS réalisé par Nana Obiri-Yeboah (Ghana) met en scène une série d'évènements malheureux, conduisant un village en Afrique de l'Ouest à accuser une jeune fille de sorcellerie. Dans cette spirale infernale, un reporter blasé, sera amené à s’impliquer avec l'aide d'un jeune pasteur réformé, et tenter de sauver la vie d'Asabi, en ripostant contre la corruption et les faux prophètes.

MALICK SIDIBE – LE PARTAGE , mercredi 9 mai à 22H10

Ce documentaire retrace le parcours du photographe malien Malick Sidibé tout en faisant découvrir son œuvre fascinante composée de plus de 300 000 clichés.

Film du réalisateur Jean-Pierre Bekolo, NAKED REALITY est un des tous premiers films africains de science-fiction mettant en scène une jeune femme,

qui a la recherche de son identité, se retrouve envoyée 150 ans dans le futur.

Pour ce nouveau numéro tourné à Dakar, +D’AFRIQUE LIVE fera écho

au DAK’ART avec la présence d’artistes sénégalais exceptionnels. Konnie Touré accueillera notamment Pape Diouf, Wally Seck, Didier Awadi et aussi

Simon Njami, le directeur artistique du Dak’Art 2018.

Premier long-métrage de l’écrivain-réalisateur Mbithi Masya (Kenya), KATI KATI, tournée en swahili, est une réflexion autour de la vie après la mort, les traumatismes personnels et des sentiments de culpabilité.

A travers cette programmation exceptionnelle et événementielle qui fait résonnance au Dak’Art, CANAL+ AFRIQUE participe ainsi à la mise en lumière de talents cinématographiques et artistiques qui marquent le patrimoine culturel africain.

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de trois millions d’abonnés.

CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement déclinépar région, 4 chaînes CANAL+ SPORT, ainsi que les chaînes cinéma, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) et a lancé A+, une chaîne 100 % africaine, en 2015 et A+ SPORT, la nouvelle chaîne desport en Afrique, en juillet 2017.

À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOVELAS TV et GOSPEL MUSIC TV. L’offre TNT est déployée sous la marque EASYTV. CANAL+ est actionnaire majoritaire d’IROKO+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.

Le Groupe CANAL+ investit dans le cinéma africain et mène depuis une véritable politique ACTIVE de développement de la production audiovisuelle en Afrique : Achats, Pré-achats, Coproduction, Distribution de nouvelles productions. CANAL+ contribue également à la professionnalisation de talents africains dans différents domaines audiovisuels via des programmes de formation aux métiers de présentateurs, réalisateurs et journalistes reporters.

Contacts Presse

Agence de relations presse

35°Nord

Joanne Eyango

jse@35nord.com

Solenne Anthonioz

Direction Chaînes et Contenus

solenne.anthonioz@canal-plus.com