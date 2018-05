Algérie: L'Association Ibn al Haithem, membre officiel de l'AUASS

AMMAN- L'association "Ibn al Haithem" des sciences et de l'astronomie a été désignée membre officiel de l'Union arabe d'astronomie et des sciences spatiales (AUASS), de par son rôle "pionnier" en matière de diffusion de la culture des sciences spatiales et de l'astronomie parmi les jeunes en Algérie.

Le secrétaire général de l'AUASS, qui s'est félicité de cette désignation, a souligné que cette association constitue "une véritable valeur ajoutée dans le processus de l'union et de son programme qui a pour objectif promouvoir la société en formant une génération intellectuelle".

Le président de l'AUASS, Hameed Majoul Al Nuaimi a salué la place qu'occupe l'Algérie en matière de promotion de l'astronomie et des sciences spatiales et les capacités dont elle dispose, ce qui lui a permis, a-t-il dit, de lancer six satellites.

L'Association Ibn al- Haithem, qui détient le premier site algérien en astronomie, a formulé le voeu d'abriter le 6e colloque arabe des jeunes et amateurs d'astronomie et des sciences spatiales qui coïncide avec l'organisation du 8e festival national des jeunes amateurs d'astronomie et des techniques spatiales dans la ville de Aïn El Fekroune (W. Oum El Bouaghi).

Les participants à la 12e conférence arabe d'astronomie et des sciences spatiales et à la 7e conférence islamique d'astronomie auxquelles ont participé des délégations représentant 30 pays ont recommandé d'établir des échanges entre les chercheurs, les spécialistes et amateurs en astronomie et sciences spatiales arabes en dehors du monde arabe et d'impliquer ces derniers dans les activités de l'union arabe.

L'algérien Mohamed Hachlef Zakaria (13 ans ), membre de l'association "Ibn al Haithem" est le plus jeune conférencier à avoir pris part à cette rencontre durant laquelle il a présenté une communication.