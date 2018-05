Algérie: Montage de véhicules - La fabrication des produits plats sidérurgiques donnera une "nouvelle dynamique" au secteur

SETIF-Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des mines, Kheireddine Medjoubi a assuré que le lancement prochain de la fabrication des produits plats sidérurgiques en Algérie imprimera "une nouvelle dynamique" au secteur de montage de véhicules.

"Le lancement au courant de l'année 2018 de la fabrication des produits plats utilisés dans l'industrie des carcasses de véhicules donnera un nouvel élan à ce secteur et contribuera à l'augmentation du taux d'intégration en la matière", a indiqué à l'APS le même responsable en marge d'une journée technique sur les produits plastiques utilisés dans le domaine de l'industrie de véhicules organisée jeudi à la salle de conférence Mouloud Kacem Nait Belkacem de l'université Ferhat Abbes (Sétif 1).

M.Medjoubi a souligné dans ce sens que le complexe de sidérurgie d'El Hadjar à Annaba et deux autres usines en Algérie, vont fournir ces produits plats.

Le SG du ministère a ajouté que les efforts pour atteindre l'objectif, se poursuivent sur trois plans qui versent dans l'obligation d'augmenter le taux d'intégration, imposer aux importateurs de la pièce détachée la fabrication de ces pièces en Algérie et soutenir les industries préparatoires comme l'industrie des produits plats en sidérurgie considérés comme l'une des principales matières premières entrant dans la fabrication de véhicules.

Le même responsable a précisé que le montage de véhicule est considéré comme un moyen permettant d'atteindre, dans une autre phase, sa fabrication, et dans ce sens, a-t-il ajouté le cahier des charges relatif à ce domaine impose un certain taux d'intégration.

Il a souligné que le ministère de l'Industrie et des mines s'attèle à finaliser le cahier des charges de l'industrie des pièces détachées.

Organisée à l'initiative du groupe algérien des spécialités chimiques de Hussein Dey et l'Union professionnelle de l'industrie automobile et mécanique (Upiam), cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de coordination entre les ministère de l'Industrie et des mines et de l'enseignement supérieur pour une meilleure exploitation de la recherche scientifique et des compétences scientifiques pour soutenir l'industrie de transformation en Algérie, a souligné le même responsable, précisant que cette journée a été dédiée à la matière de plastique utilisée à hauteur de plus de 30% dans l'industrie automobile.

Le choix de la wilaya de Sétif pour abriter ce rendez-vous n'était pas fortuit, car a soutenu le même responsable, la capitale des Hauts plateaux est considéré comme l'un des "principaux pôle d'industrie dans le domaine du plastique".

De son coté le président directeur général du groupe algérien des spécialités chimiques, Abdelghani Benbatka a déclaré que cette rencontre s'inscrit en droite ligne avec les décisions gouvernementales relatives au développement et à l'augmentation du taux d'intégration dans le domaine de montage d'automobiles.

Il a précisé que les quatre filières du groupe l'industrie de la peinture, l'industrie des verres, et celles du plastique et des produits d'entretien contribueront efficacement à la concrétisation de cet objectif et ce conformément à la réglementation en vigueur imposant aux investisseurs versés dans le domaine de montage de véhicules un taux de fabrication avoisinant les 40%.

Cette rencontre technique qui s'est déroulée en présence de plusieurs spécialistes et experts universitaires a été marquée par l'organisation de trois tables rondes en rapport avec l'industrie de plastique utilisée dans les véhicules, la stratégie adoptée dans le domaine de l'industrie locale et la relation entre l'université et les établissements industriels .