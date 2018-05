Algérie: Campagne de sensibilisation de la Gendarmerie nationale à Bouchaoui - Le stand du "Permis piéton" pris d'assaut

ALGER- Le stand du "Permis piéton pour les écoliers" a été pris d'assaut vendredi, au deuxième jour de la campagne de sensibilisation aux dangers des accidents de la route organisée par le commandement de la Gendarmerie nationale à la forêt de Bouchaoui (Alger), a-t-on constaté.

Placé à l'entrée de la forêt de Bouchaoui, le stand du "Permis piéton pour les écoliers" a suscité l'intérêt des enfants et de leurs parents venus nombreux profiter de cette journée printanière dans cet espace familial.

Les responsables du stand ont expliqué, à l'aide de dépliants et de photos, les principes fondamentaux de la sécurité routière dans le cadre d'une nouvelle expérience pédagogique au titre d'un accord conclu entre le commandement de la Gendarmerie nationale et le ministère de l'Education nationale pour inculquer aux enfants une culture routière en vue de réduire le nombre d'accidents de la route.

Les enfants et les élèves présents ont bien interagi avec le cours de sécurité routière qui leur a été dispensé de manière ludique afin de leur permettre d'apprendre et de saisir les consignes tout en s'amusant.

Selon les responsables du stand, les élèves qui suivent ce cours de sensibilisation se voient remettre un "Permis piéton" dans le cadre des efforts du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger visant à consacrer la culture de la sécurité routière dans la société.

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger cherche, à travers ce projet, à impliquer les enfants dans le processus de préparation d'une nouvelle génération respectant les règles de conduite des voitures tout en focalisant sur l'enseignement et la formation pour consacrer la prévention, a cité la même source.

Par ailleurs, la 2ème journée de cet évènement a été marquée par un engouement des citoyens qui sont venus nombreux pour visiter les différents pavillons, à l'instar de celui des motocycles où ils ont reçu des explications sur les missions de cette brigade assurant la sécurité du réseau routier et le pavillon de l'équipe cynotechnique où une grande foule s'est rassemblée pour voir de plus près les chiens entrainés au niveau du centre de Bainem dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Le pavillon de la brigade de sécurité routière a attiré, entre autres, l'attention des citoyens qui ont vu de près l'ensemble des équipements et du matériel tels que les radars mobiles et les techniques modernes mis en oeuvre par la Gendarmerie nationale dans le cadre du système opérationnel pour la lutte contre les accidents de circulation. Ils ont reçu, en outre, des explications détaillées sur la prévention routière et les modalités de signaler tout dépassement dangereux via le numéro vert 1055 et l'application "Tariki" sur le net.

Dans le cadre de cette campagne, des expositions sont organisées et des dépliants distribués au grand public pour le sensibiliser au rôle de la Gendarmerie nationale dans la préservation de la sécurité, et lui permettre de s'enquérir des nouvelles techniques utilisées en matière de lutte contre la cybercriminalité et les nouvelles missions assignées à l'Institut national de criminalistique et de criminologie de Bouchaoui.

Selon les citoyens approchés par l'APS, l'initiative constitue une occasion propice pour s'informer sur le travail de la brigade de protection des mineurs et les modalités de recrutement au sein du corps de la Gendarmerie nationale.

Dans son allocution d'ouverture de la campagne de sensibilisation aux dangers des accidents de la route et aux différents fléaux sociaux, le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger, le colonel Abdelkader Berrahal, a mis en avant l'intérêt accordé par le commandement de la Gendarmerie nationale à la sensibilisation, et souligné le rôle de la prévention dans le renforcement des canaux de communication avec les différentes franges de la société et l'ancrage de l'action de proximité pour mettre fin à certains phénomènes et fléaux sociaux".

Le choix des "accidents de la route" comme principal thème de cette campagne de sensibilisation a été motivé par la relation étroite entre la toxicomanie, la prise de psychotropes et de boissons alcooliques, a-t-il ajouté, précisant que cette manifestation est organisée dans la forêt de Bouchaoui, espace familial de proximité.