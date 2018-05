Algérie: Le président d'Interpol salue le professionnalisme du GOSP de Boudouaou

Le Groupement des opérations spéciales de la Police (GOSP) a été lancé le 22 juillet 2016. Il s'agit d'une unité d'élite de la Police nationale algérienne dont le champ d'intervention couvre l'ensemble du territoire national. Il intervient essentiellement en zones urbaines contre les éléments armés qui constituent un danger, dans les prises d'otages, la protection des personnalités et la fourniture d'aide et d'expertise en matière de lutte antiterroriste.

Ils ont pris connaissance des armes et équipements utilisés dans les différentes opérations et interventions de cette unité, les matériels de pointe et les moyens de transport (hélicoptères et tous types de véhicules) dont elle dispose.

Le général-major Hamel et le président d'Interpol ont ainsi visité les différentes structures de cette importante unité de police avant d'assister à des exercices de simulation, dont celui d'un assaut contre des terroristes dans immeuble en zone urbaine, la simulation de la libération d'otages et un exercice de protection de personnalités.

