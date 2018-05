Afrique: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger se méfie de l'attaque du Difaâ El Jadida

Le MC Alger retrouve la Ligue des Champions africaine ce vendredi. Les Vert et Rouge prendront part à leur premier match de la phase de poules face aux au Marocains de Difaâ Hassani El Jadida.

Jouant sur son propre terrain et avec l'aide précieux de son fidèle public, le Mouloudia d'Alger compte bien débuter la phase des poules de la Ligue des champions (groupe B). Mais face à un adversaire marocain méconnu et réputé pour avoir un secteur offensif très efficace, les Algérois s'en méfient.

« Notre défense restera solide face à cette attaque. On sait que notre adversaire a de bons éléments offensifs et on s'attend à un match difficile. On a visionné des vidéos sur leurs performances et on sait à quoi s'attendre. On fera tout afin que notre défense reste infranchissable, a confié le défenseur du Mouloudia club d'Alger, Ayoub Azzi, dans des propos relayés par competition.dz. Pour le moment, on a réussi un bon parcours dans cette compétition africaine. On se doit de maintenir le cap et de remporter une victoire face à nos frères du Maroc. On n'a pas le droit à l'erreur, on sait que nos supporters attendent de nous une belle victoire et on fera tout afin d'y arriver ».

Les Algérois, où rien ne va plus en championnat avec notamment un point engrangé lors des trois derniers matchs, aborderont ce rendez-vous continental avec l'intention de bien entamer cette phase de poules de la Ligue des Champions et se réconcilier du coup avec leur large public, qui fera certainement le déplacement en masse.