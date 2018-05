Cote d'Ivoire: Promotion et protection des droits des personnes handicapées - La CNDHCI pour la mise en place d'un mécanisme de suivi

Alassane Ouattara a émis le voeu de voir organiser dans les plus brefs délais, un congrès… Plus »

Précisons que le Forum des Droits de l'Homme est un mécanisme de consultation, de concertation et d'action entre les acteurs de promotion, de protection et de défense des Droits de l'Homme. Il tient des rencontres mensuelles, autour d'une thématique relative aux Droits de l'Homme.

Notons qu'au terme des échanges, les participants au Forum (acteurs publics et privés) ont décidé de créer un cadre de réflexion et de propositions sur les modalités de la mise en œuvre effective de l'article 33, à savoir, la création d'un mécanisme de suivi de la Cdph.

L'autre communication, a porté sur « la mise en œuvre de l'article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (Cdph)» co-animée par Monsieur Alfred Kouassi commissaire à la Cndhci et Monsieur Dogbo Raphaël, Expert en Handicap et Réadaptation.

Le Forum des Droits de l'Homme est un mécanisme de consultation, de concertation et d'action entre les acteurs de promotion, de protection et de défense des Droits de l'Homme.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.