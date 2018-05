Tunisie/Egypte: Hossam Al-Badri - « La Ligue des Champions est notre objectif principal »

La phase de poules de la Ligue des Champions démarre ce vendredi avec un duel des titans entre Al Ahly d'Egypte et l'Espérance Sportive de Tunis.

Beaucoup d'observateurs indiquent que ce duo sera présent en quarts de finale de la compétition, mais l'ordre de passage dépendra en grande partie des deux confrontations directes. L'Espérance de Tunis aura l'avantage d'affronter une formation d'Al Ahly qui sera privée de ses deux attaquants titulaires, Walid Azaro et Junior Ajayi, pour cause de blessure. De plus, la formation égyptienne n'est pas au mieux de sa forme après une défaite en championnat dans le derby face au Zamalek mais surtout une élimination complètement inattendue dès les quarts de finale de la Coupe d'Egypte. Toutefois, Al Ahly avait montré par le passé qu'il savait très bien gérer ses moments de faiblesse avec des joueurs qui savent se transcender quand il s'agit d'évoluer en Ligue des Champions.

Selon le coach d'Al Ahly d'Egypte, Hossam Al-Badri, la plus prestigieuse des compétitions des clubs africains reste la priorité du National du Caire cette saison. « Comme nous l'avons toujours dit, la Ligue d'Afrique est notre objectif principal. L'année passée, on a perdu la finale, mais cette année, on espère décrocher le titre. Nous sommes totalement concentrés sur cet objectif, après avoir remporté le championnat, afin de nous qualifier de nouveau pour la Coupe du monde des clubs », a dit l'entraîneur d'Ahli, Hossam Al-Badri.