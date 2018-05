Afrique: CAF Ligue des Champions-MC Alger/ Casoni - « On sait à qui on aura affaire »

Bernard Casoni, l'entraîneur du MC Alger, espère voir son équipe enclencher une nouvelle dynamique face aux Marocains d'El Jadida, vendredi dans le cadre de la première journée des poules de Ligue des Champions.

Mal en point en championnat de Ligue 1 algérienne depuis quelques journées, le « Doyen », qui risque de finir la saison loin du podium, espère renouer avec le succès à l'occasion de la réception des Marocains.

«On sait que c'est une équipe de qualité et qui peut changer d'organisation dans un match. C'est une équipe qui est mature aussi, donc on sait à qui on aura affaire ; ce sera à nous de hausser notre niveau de jeu. De toute façon, en Champions League, on le voit même en Europe, c'est un tout autre niveau, » a déclaré Bernard Casoni en conférence de presse. Il faut dire que l'entraîneur mouloudéen veut que ses joueurs soient concentrés à cent pour cent pour cette rencontre. «Il ne faut pas que l'on se jette dans la gueule du loup ; on ne peut pas partir à l'abordage sans faire preuve de prudence. Il faut trouver notre équilibre quand on attaque et quand on défend, on devra être à cent pour cent.»

Les joueurs de l'entraineur français Bernard Casoni qui misaient sur les trois fronts, n'ont désormais que la Ligue des champions pour sauver leur saison, ce qui passe inéluctablement par un succès vendredi. Le Mouloudia club d'Alger compte beaucoup sur la Ligue des champions afin de se rattraper auprès de ses supporters.

«On a déjà rempli des objectifs. D'où nous sommes partis et où nous sommes maintenant, on a rempli des objectifs. On s'est qualifié pour les poules de la Ligue des champions, on est arrivé en demi-finale de la coupe d'Algérie, même si on voulait la gagner, mais il y a eu des conditions qui nous n'étaient pas favorables. On peut encore être sur le podium en championnat. Il est vrai qu'à un moment donné on a fait rêver les gens, car on a marqué des buts contre les premiers, on a gagné des matchs avec l'art et la manière. Même si nos résultats sont en ce moment négatifs, dans le contenu on est toujours présent. Il n'y a pas de joueurs qui trichent, tout le monde a envie de donner le meilleur», a conclu Bernard Casoni.