Gabon: Rassemblement Héritage et Modernité/Michel Menga trahi par le goût du pouvoir comme ses prédécesseurs...

Plus de trois mois après l'audition du dernier témoin de l'accusation dans le procès de Laurent… Plus »

Sans véritable idéologie, les hommes et les femmes de la scène politique gabonaise sont dominés par une inconstance qui renforce le pouvoir du PDG d'une décennie à l'autre. Chacun veut sa part du pouvoir. La misère des gabonais que chaque opposant brandit dans les meetings pour dénoncer la mauvaise gouvernance n'est qu'un prétexte pour susciter la sympathie des misérables. Ainsi pris en otage entre ceux qui refusent de réaliser leur bien-être et ceux qui utilisent leur mal-être pour accéder au pouvoir, le peuple gabonais est plongé dans le désintérêt absolu des affaires politiques.

A l'époque, une « mauvaise » répartition du pouvoir avait créé des frustrations. Ali Bongo était accusé de gérer le pays avec ses amis les plus intimes (MOGABO), écartant plusieurs personnalités de sa base politique qui avaient œuvré pour son accession au palais présidentiel en 2009. Nommé au poste de Ministre d'Etat chargé de l'Habitat, Michel Menga démontre qu'il n'avait jamais oublié l'idéologie fondatrice du courant Héritage et modernité au sein du PDG, à savoir, avoir une part du pouvoir.}

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.