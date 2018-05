Cameroun: Dernière heure - Aucun Français pour la course finale à l'entraineur des Lions indomptables

Les Lions Indomptables devraient disputer un match amical international au cours du mois de juin prochain. Ce qui laisse encore quelques (petites) semaines au Comité de normalisation de la Fécafoot pour recruter le successeur d'Hugo Broos.

Selon certaines indiscrétions, la Commission en charge du recrutement du futur sélectionneur de l'équipe nationale A aurait déjà son trio de finalistes pour le dévoilement du nom de l'oiseau rare. En coulisses, des sources assurent qu'aucun technicien français n'y figurerait. Mais plutôt John Toshack, Juande Ramos et Tom Saintfiet. Les trois seraient les plus disposés à vivre au Cameroun et à accepter un salaire légèrement inférieur à celui que touchait Hugo Broos, murmure un informateur.

John Toshack favori ?

Né à Cardiff le 22 mars 1949, ce Gallois de 69 ans fait partie des grands entraineurs qui ont eu au préalable, une belle carrière de joueur. Devenu footballeur professionnel à seulement 16 ans quand il intègre le club de sa ville, Cardiff City, sa carrière prend une belle tournure en novembre 70. Le jeune de 20 ans venait de déposer ses valises au sein du club mythique de Liverpool où il passe huit ans et marque 96 buts sous les couleurs des Reds. Il remporte la plupart de ses trophées avec notamment trois titres de champion d'Angleterre (1973, 1976 et 1977) mais aussi la FA Cup en 1974, la Coupe Uefa en 1973 et 1976 et pour finir, la Coupe d'Europe des clubs champions (devenue la Ligue des champions) en 1977 et 1978. Il a également été un pilier de l'équipe du Pays de Galles qu'il ne quittera pas, que ce soit en catégories jeune (U23) ou e sénior. John Toshack totalise 40 élections pour 12 buts sous les couleurs nationales.

Devenu entraineur dans les années 80, il a connu un grand succès avec le Real Madrid, club dont il est le seul dans le monde à avoir entrainé deux fois de suite. Arrivé à Madrid en 89, il termine deux fois champion (89 et 90) et vainqueur de la Coupe 89. Rappelé en renfort par les dirigeants madrilènes 9 neuf ans plus

tard, il termine vice-champion d'Espagne avec le club (1999). Passé sur le banc de Swansea, du Sporting Portugal, de Saint-Etienne, du Pays de Galles, de Besiktas (vainqueur de la Coupe de Turquie en 1998), du Whydad Casablanca et bien d'autres, John Toshack dispose aujourd'hui de l'un des meilleurs curriculum vitae pour le poste qu'il convoite chez les Lions indomptables du Cameroun. Autre atout : il parle français et anglais.

Aussi, viendrait-il entrainer le Cameroun pour conquérir l'Afrique

Tom Saintfiet, trop Belge pour espérer ?

Les dernières attaques verbales de son compatriote, Hugo Broos, vis-à-vis du Cameroun pourraient peser contre lui. Entraineur de 45 ans, Tom Saintfiet a été licencié par la Fédération de Malte, suite à l'annonce de sa candidature pour le poste laissé par son « frère » belge. Ex-entraineur de la Namibie, du Zimbabwe, du Togo, de Trinité-et-Tobago, du Yémen et du Malawi notamment, son palmarès ne présente pas grand-chose. Enfin excepté un titre de vainqueur de la Coupe Kagame inter-club 2012 avec le club des Young Africans ; 3ème de la Coupe d'Asie des nations des moins de 16 ans 2004 avec l'équipe du Qatar des moins de 17 ans ; vice-champion et médaille de bronze (Iles Féroé) en 2002.

Juande Ramos, sérieux mais...

Footballeur espagnol né le 25 septembre 1954 à Pedro Muñoz, il devient entraîneur dans les années 90 et remporte quatre trophées avec le Séville FC entre 2005 et 2007, avant de rejoindre Tottenham puis le Real Madrid en décembre 2008, le CSKA Moscou en 2009, le FK Dnipro en 2010 et du Malaga CF en 2016. Seul hic ? La Fécafoot recherche un bon technicien qui a surtout aussi été un très bon joueur. Chose qui semble peser contre l'Espagnol.

Tout compte fait, il reviendra à la Fecafoot, de trouver un entraineur à la réputation du Cameroun. Surtout que la critique n'est pas tendre lorsqu'elle affirme que d'anciennes légendes du football camerounais comme François Omam Biyick, Patrick Mboma, ont la carapace pour la tâche.