Sénégal: L'APS planche sur les mutations attendues face à la percée des réseaux sociaux

Le directeur de l'Institut national de formation et d'éducation des jeunes aveugles (INEFJA) de Thiès… Plus »

Ils bénéficieront des éclairages du directeur de la Formation et de la Communication, Bernard Casimir Cissé, de la direction générale des élections (DGE), sur les lois et règlements qui régissent les élections électorales au Sénégal.

Le défi majeur pour l'Agence de presse dans un contexte de digitalisation est de "revoir sa plateforme et l'adapter à l'évolution technologique et saisir les meilleures opportunités offertes par ses nouvelles technologies pour une information de qualité", a indiqué le DG de l'APS, Thierno Birahim Fall.

L'APS étant "l'une des meilleures agences de presse au niveau de l'Afrique Francophone et de l'Afrique en général", il est important pour ses agents "de se mettre à niveau, de s'informer sur tout ce qui fonctionne dans le monde digital pour être encore meilleurs et toujours en tête, (...)" a-t-elle fait noter.

L'élue de la commune de Saint-Louis s'est, au nom de sa collectivité territoriale et de celle de Gandon, réjouie de la tenue de ce séminaire dans la région nord avant de souligner "l'importance des réseaux sociaux et de la presse en ligne dans l'écosystème médiatique sénégalais".

Gandon (Saint-Louis) — L'Agence de presse sénégalaise (APS) a entamé, vendredi à Saint-Louis, un séminaire de formation sur les mutations du journalisme face aux réseaux sociaux et sur les lois et réglements régissant les élections au Sénégal.

