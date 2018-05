Tunisie/Egypte: CAF Ligue des Champions - Al Ahly et l'Espérance de Tunis se neutralisent

Les protégés de Khaled Ben Yahia ont su défendre correctement leur zone tout en optant pour des passes longues en profondeur créant quelques opportunités offensives. Les Egyptiens quant à eux, ont choisi de construire le jeu au niveau du milieu du terrain mais les Espérantistes ont su avorter toutes leurs occasions. Les joueurs d'Al Ahly, plus dangereux, ont manqué quelques occasions dangereuses, même si l'Espérance de Tunis aurait pu rentrer avec les trois points de la victoire sur quelques situations intéressantes. La défense de l'Espérance Sportive de Tunis a encore une fois fait peur aux supporters à cause de plusieurs approximations dans l'axe.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.