Sénégal: Oussouye - Une attaque à main armée fait un mort

Des hommes puissamment armés ont, dans la nuit de mercredi à hier, attaqué et pillé le village des pêcheurs qui jouxte le pont de Niambalang (Oussouye), puis endommagé à l'explosif une partie dudit pont. Un homme, marié et père de plusieurs enfants, y a trouvé la mort.

Les populations de la région de Ziguinchor sont encore sous le choc et plongées dans la consternation. Selon les témoignages recueillis sur place, les assaillants ont fait irruption vers une 1 heure du matin dans le village des pêcheurs, qui est implanté au pied du pont de Niambalang. Ce pont, situé sur le marigot de Niambalang, constitue la frontière entre les départements de Ziguinchor et d'Oussouye. Il se trouve à une trentaine de km à l'ouest de la ville de Ziguinchor, et à 10 km d'Oussouye. Le marigot de Niambalang, très poissonneux en plusieurs endroits, constitue une importante voie de communication qui dessert les villages de Kaguitte (Ziguinchor), Youtou et Effoc (Oussouye).

La bande d'hommes armés, qui a donc pris au dépourvu ses victimes, s'est scindée en petits groupes pour opérer, semant la terreur dans les familles de pêcheurs qui habitent les lieux. « Ils se sont emparés de nos biens (argent, bijoux, téléphones portables, radios, etc.) de façon violente, avant de braquer les trois boutiques qui sont là », a confié un homme qui a requis l'anonymat.

Après, les assaillants ont incendié 5 cabanes à usage d'habitation sur les 17 existantes. Avant de se replier, ils ont endommagé à l'explosif une partie du pont de Niambalang, tuant du coup un pêcheur qui avait aménagé sous ledit pont un espace de fortune où il passait souvent la nuit. Une partie du corps du défunt a été calcinée. « Apparemment, une charge a été posée sur une des culées du pont située du côté est vers Ziguinchor, et l'explosion a un peu endommagé deux poutres. En surface aussi, l'explosion a un peu soulevé une partie de la dalle de transition et des blocs d'enrobée », d'après cet ingénieur des ponts et chaussées,.

Ces dégâts ont entraîné une interruption du trafic sur l'axe Ziguinchor-Cap-Skirring pendant plusieurs heures. A notre départ des lieux, hier, vers midi, ils étaient en train d'être réparés, sous la vigilance des forces de sécurité et de défense qui y ont été déployées fortement. Les populations de la zone n'ont pas manqué d'insister - pour leur sécurité - sur la nécessité de renforcer les cantonnements de Kaguitte et de Youtou et de remettre celui qui était au niveau du pont de Niambalang. Elles ont déploré « une certaine fréquence des braquages dans leurs terroirs ces temps derniers » dont celui qui a eu lieu, lundi passé, à Kaguitte, un village de la commune de Nyassia, situé dans le département de Ziguinchor.