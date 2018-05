Sénégal: Mutation de la «république des valeurs» en parti politique - Thierno Alassane Sall a introduit une demande de récépissé

Membre de la mouvance présidentielle, le Parti de l'indépendance et du travail (Pit) se porte bien. C'est… Plus »

Aussi, l'objectif de la « République des valeurs » est d'assainir l'espace politique, d'asseoir la citoyenneté et l'engagement ». Pour Mme Sow, « il est important que la population comprenne que la politique n'appartient pas à des gens qui ne sont pas compétents et qui viennent, par leur affiliation, prendre des décisions qui ont un impact sur nos vies ». Ce qui explique d'ailleurs la démission de leur leader du gouvernement qui « fait suite à un contrat qui n'était pas dans les intérêts du Sénégal », a-t-elle fait savoir. Aussi, « cette date symbolique marque un acte de patriotisme de Thierno Alassane Sall, dit-elle.

Le processus de mutation de la « République des valeurs » de l'ancien ministre de l'Energie sous Macky Sall, en parti politique légalement constitué est en très bonne voie. En effet, à en croire Mme Adjaratou Diop Sow, membre dudit mouvement et proche de Thierno Alassane Sall, « nous avons fait un dépôt de récépissé qui est en cours de validation ». Cette formation qui se veut le réceptacle des « valeurs idéales » prônées par son leader et ses partisans et qui ont pour noms « la démocratie, le respect de la parole donnée, la transparence dans la gestion des Institutions de la République et leurs indépendances, une économie qui favorise les sénégalais avant d'autres personnes », a-t-elle listé.

