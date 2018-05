Burkina Faso: Deux «terroristes» arrêtés par des groupes d'autodéfense

« CDP is back », suivi un tonnerre d'applaudissement. Cette formule n'a pas été… Plus »

Un fusil de type kalachnikov, trois chargeurs vides et 231 kilogrammes de chanvre indien ont été également saisis au cours de l'opération des koglweogo. Les 2 présumés terroristes, leurs complices et le matériel ont été remis aux autorités sécuritaires régionales.

Après l'incendie du domicile du directeur de l'école de Bafina et après les tirs dans le marché de Guenbila, les huit assaillants s'étaient retranchés dans les collines, non loin des villages.

Huit hommes armés avaient fait irruption dans le village et incendié, mercredi, le logement du directeur de l'école primaire de Bafina. Les huit assaillants s'étaient ensuite rendus dans le marché de Guenbila où ils avaient semé la panique en tirant en l'air. Après avoir incendié le siège d'un groupe d'autodéfense, ils étaient repartis avec deux motos appartenant aux enseignants. Les groupes d'autodéfense de la région ont alors mené une opération de ratissage et ont mis la main sur deux présumés membres de ce commando, dans la nuit de jeudi à vendredi.

