Afrique: Hub Africa - Alioune Badara Mbengue, lauréat du 1er Prix du meilleur entrepreneur

Comme l'année dernière, le Sénégal était à l'honneur au Hub Africa, à Casablanca. Alioune Badara Mbengue a raflé le 1er Prix du meilleur jeune entrepreneur pour son projet Mbal-IT, une poubelle intelligente pour la gestion des ordures.

Les rideaux sont tombés sur la 6ème édition du Hub Africa qui s'est tenu du 2 au 3 mai, à Casablanca, avec la remise des trophées aux quatre vainqueurs des Pitchs sur trente finalistes. Venus d'une dizaine de pays (Burkina Faso, Cameroun, Rwanda, Sénégal, Tunisie, Maroc, etc.), ces entrepreneurs confirmés ou en herbe ont montré que l'Afrique a du talent avec des innovations dans tous les domaines. Celles présentées vont des plateformes digitales pour offrir des services, la tulipe, une sorte de borne intelligente, des lunettes intelligentes pour guider les non-voyants, des poubelles intelligentes pour le recyclage des ordures, de la purée de haute qualité pour bébé, le e-learning, la e-santé, etc.

Au final, la palme est revenue au jeune Sénégalais, Alioune Badara Mbengue, pour son projet Mbal-IT, une poubelle intelligente pour la gestion et le recyclage des déchets. Il est le lauréat du 1er prix du meilleur entrepreneur. Âgé de 20 ans et étudiant à l'Institut supérieur de management à Dakar, le jeune entrepreneur dit ressentir « beaucoup de fierté ». Il voit ce prix comme « un encouragement ». « Ce projet répond à une problématique, celle de la gestion des déchets et il est en cohérence avec ma vision de créer une technologie made in Africa et qui répond à nos préoccupations », explique-t-il. Son prochain objectif, déployer cette poubelle intelligente « dans toutes les rues de Dakar et celles des grandes villes africaines ». Il a déjà commencé à travailler avec certains partenaires comme l'Unité de coordination et de gestion des déchets solides (Ucg).

Le Sénégal s'est bien illustré lors de cette 6ème édition du Hub Africa puisque le 2e prix est revenu également à la Sénégalaise Siny Samba avec son projet « Le Lionceau » pour la fabrication de purée de haute qualité pour bébé. Les 3ème et 4ème prix ont été décernés respectivement aux projets « Academic Bridge » de la Rwandaise Mariam Muganga et Navia Com (Tunisie).

A cette jeunesse dynamique et innovante, Lahcen Daoudi, ministre marocain délégué auprès du Premier ministre, chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, est venu dire, « ayez confiance en vous, vous n'avez pas de complexe à avoir vis-à-vis des autres ». Selon l'officiel marocain, le chemin menant au développement de l'Afrique est connu : « maîtriser la science et la technologie, continuer à innover et être fier de sa culture ! ».