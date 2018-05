Algérie: AADL 1 - Distribution de plus de 4.000 unités à Alger durant le Ramadhan et après Aïd el Fitr

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a annoncé samedi à Alger, la distribution de plus de 4.000 unités de logements du programme location-vente aux souscripteurs de 2001-2002 (AADL 1), durant le mois de Ramadhan prochain et directement après Aïd el Fitr, et ce à travers plusieurs sites d'Alger.

Prononçant une allocution à l'occasion de la cérémonie de remise des clés de 2.000 unités de l'AADL (Agence de l'amélioration et du développement du logement) , situées dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, au profit des souscripteurs du programme 2001-2002 (AADL 1), M. Temmar a indiqué que la distribution des logements du programme AADL 1 se poursuivrait au profit des habitants de la wilaya d'Alger durant le mois de ramadhan et directement après l'aïd el fitr, avec "un quota de plus de 4.000 unités".

La distribution des logements location-vente de l'AADL concernera également d'autres wilayas du pays durant la même période (ramadhan et après aïd el Fitr), à l'instar des wilayas de Relizane, Batna, Sidi Bel-Abbes, Sétif, Mila, Oran, Bechar, Tiaret, El-Tarf, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Saida, Mostaganem, Annaba, M'sila et Mila, a précisé le ministre.

L'opération de distribution de logements se poursuivra "tout l'été avec un quota, allant de 200 à 2.000 unités", a-t-il dit.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a révélé, samedi à Alger, le début de la distribution, à partir de la semaine prochaine, d'un quota de de 1965 logements de type Promotionnel public (LPP).

Intervenant à l'occasion de la remise de 2000 clés de logements situés à la nouvelle ville Sidi Abdellah au profit de souscripteurs au programme AADL 1 (2001-2002), le ministre a annoncé le début de la distribution, à partir de la semaine prochaine, d'un quota de 1965 logements LPP dont la plus grande partie revient aux souscripteurs de la wilaya d'Alger.

Le coup d'envoi de l'opération de distribution des logements de cette formule sera donné à partir de la wilaya d'Alger à travers la distribution d'un quota de 1000 logements sur un total de 1965 à distribuer au niveau de plusieurs wilayas, a précisé M. Temmar.

Le programme de distribution des logements se poursuivra progressivement tout au long de l'année en cours, a-t-il ajouté.