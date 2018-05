Algérie: Zaalane - L'impératif d'entretenir et de préserver les infrastructures de base

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a appelé, samedi à Alger, à accorder une importance "extrême" à l'entretien et à la préservation des infrastructures de base réalisées dans le secteur.

"Il ne suffit pas de réaliser des projets, il faut également accorder une importance extrême aux infrastructures de base réceptionnées, à travers l'intensification des opérations d'entretien, de suivi et de contrôle, et ce avec la même volonté que celle exprimée pour la réalisation des projets, voir plus", a indiqué M. Zaalane, à l'occasion d'une rencontre avec les cadres du secteur aux niveaux central et local.

L'entretien et la préservation des infrastructures de base doivent être "au centre de la politique du secteur", a affirmé le ministre, soulignant que son département avait procédé, ces deux dernières décennies, à la livraison de grands projets, mis en exploitation, qu'il a qualifiés de "legs à préserver".

Il a rappelé, à ce propos, qu'une enveloppe de plus de 130 milliards USD avait été allouée depuis 1999, dans le cadre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au secteur pour le développement des infrastructures de base du pays, en vue notamment d'assurer un service public de qualité aux citoyens.

Parmi ces grands projets, M. Zaalane a cité la réalisation de 1.200 Km dans le cadre du projet d'autoroute est-ouest, 24.000 Km de nouveaux chemins de wilayas et communaux, 24.000 Km de nouvelles voies ferrées, 6 nouveaux aéroports, 20 ports et abris de pêche, 18 Km de lignes de métro, des projets de tramways dans 7 villes et 10 lignes de téléphériques, outre la modernisation des flottes aérienne et maritime, des transports urbain, suburbain et ferroviaire et de leurs structures d'accueil.

"Pour le réseau routier d'une longueur de 126.900 km dont 30.000 km de routes nationales, les normes internationales nous imposent la maintenance de 10% par an de ces routes soit 3.000 km au minimum", a précisé le ministre.

Compte tenu de la conjoncture financière du pays, les enveloppes consacrées à l'entretien ont été revues à la baisse, a fait savoir M. Zaalane, précisant que dans le cadre du programme 2018 du secteur, qui sera lancé prochainement, le ministère veillera à la mise en œuvre des programmes d'entretien des différentes infrastructures.

A ce propos, le ministre a appelé les responsables du secteur à améliorer et développer les plans d'intervention lors des intempéries, pour préserver les infrastructures et assurer la fluidité du trafic routier.

Dans ce sillage, il a mis l'accent sur la nécessité de prendre les mesures garantissant la sécurité routière, à travers la suppression des points noirs et le contrôle périodique des routes.

Le ministre des Transports a appelé à l'élaboration de cahiers de charges relatifs aux appels d'offres des projets programmés, de manière à prédéfinir avec exactitude les besoins à couvrir.

M. Zaalane a évoqué, en outre, l'importance de l'utilisation des technologies modernes dans la réalisation, pour assurer une meilleure qualité et économiser du temps.

Abordant le projet de "mise à jour" des textes de loi, le ministre a exhorté les responsables du secteur à "prendre part à l'élaboration, à la révision et à la mise à jour des textes de loi régissant les activités du secteur".

Plusieurs décrets et décisions régissant le secteur n'ont pas été encore promulgués dont certains ne sont plus en adéquation avec la conjoncture actuelle, a-t-il dit, indiquant qu'il avait donné des instructions, en vue d'accélérer l'élaboration de ces textes dans les plus brefs délais".

Ouverture de la trémie de Djebel El Ouahch à la circulation en 2019

Répondant à une question, lors d'une conférence de presse animée à l'issue de cette rencontre, sur une éventuelle augmentation des prix des transports (taxis, bus de transport urbain et inter-wilayas), M. Zaalane a indiqué que ses services étaient en contact "permanent et direct" avec les représentants des différents moyens de transports urbain, suburbain et de longues distances, soulignant que "la question de l'augmentation des prix n'est pas à l'ordre du jour".

A une autre question sur le projet de la trémie de Djebel El Ouahch (Constantine), le ministre a souligné que toutes les entraves rencontrées par la société intervenante avaient été levées, ce qui permettra l'ouverture de la trémie à la circulation au cours de 2019.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a rappelé que le taux global de réalisation du programme actuel du secteur des travaux publics s'élevait à 85%.

A une question sur les préparatifs en cours de la prochaine saison estivale, le ministre a dit que deux nouvelles gares maritimes de transport de voyageurs seront ouvertes prochainement à Alger et à Bejaïa.

Concernant la remise en service du car-ferry Tariq Ibn Ziyad, endommagé en automne dernier par un incendie, au large de la Méditerranée, M. Zaalane a indiqué que les travaux de maintenance et de restauration du navire avaient été achevés et qu'il sera prêt à l'exploitation commerciale au début de la prochaine saison estivale.