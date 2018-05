Algérie: Fête du lait d'Imaloussen - Un village qui "contribue efficacement" à la sécurité alimentaire

Tizi-Ouzou — Le village Imaloussen qui est l'un des plus importants bassins laitiers du pays contribue efficacement à la sécurité alimentaire au plan local et national, a indiqué, samedi à Tizi-Ouzou, le directeur central chargé de la régulation et du développement de la production agricole au ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Omari Chérif.

Présent à la cinquième édition de la fête du lait d'Imaloussen, un village relevant de la commune de Timizart (30 km au nord-est de Tizi-Ouzou), Omari Chérif a observé que "la filière lait en plus d'être structurante par rapport à la question de la sécurité alimentaire elle est aussi un vecteur de développement rural qui permet d'améliorer les revenus des ménages dans les villages".

Il a rappelé que le ministère qu'il représente accompagne les intervenants dans cette filière afin de la développer, en soutenant entre autre l'importation de génisses, l'achat de l'aliment de bétail et la production de lait cru.

"Le message du président de la République Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion des assises nationales de l'agriculture, en avril dernier, a confirmé le soutien de l'Etat au secteur de l'agriculture" a-t-il ajouté.

Soulignant qu'aujourd'hui l'agriculture est le secteur moteur de développement économique national, ce même responsable a lancé un appel à tous les agriculteurs et aux différents intervenants dans le secteur en vue d'accompagner la filière lait notamment dans la transformation et l'amélioration de la collecte et de la performance des élevages pour une meilleure productivité. "Le ministère de l'Agriculture intervient, pour sa part, dans la formation, la vulgarisation, et les différents soutiens à cette activité", a-t-il dit.

M. Omari a aussi insisté sur l'importance de l'organisation des filières, le conseil interprofessionnel du lait créé récemment constituera un espace d'échange très important pour l'ensemble des intervenants et de développement de la filière.

Il a par ailleurs invité les agriculteurs à se structurer en coopératives afin de bénéficier des avantages qu'offrent ce type d'organisation, ajoutant que "la présence du ministère de l'Agriculture à cette 6ème édition de la fête du lait d'Imaloussen est un signe fort de la disposition de l'Etat à accompagner le développement rural et agricole dans toutes ses dimensions".

De son côté le wali de Tizi-Ouzou Mohammed Bouderbali, a rendu hommage aux jeunes d'Imaloussen qui maintiennent l'activité d'élevage dans leur village, relevant que "cette activité a été lancée et confortée par leurs ainés mais elle est , aujourd'hui, adoptée par les jeunes".

Pour sa part, le président de l'Assemblée populaire de wilaya, Youcef Aouchiche, a rappelé que son instance encourage et accompagne toutes les bonnes volontés visant à donner de l'essor au développement économique local et national. "Le secteur de l'agriculture notamment la filière lait, joue un rôle important dans cette démarche", a-t-il noté.

Cette édition a été animée par une trentaine d'exposants. Le président du comité de village d'Imallousen, Mustapha Tama a souligné que cette fête est devenue un carrefour économique qui permet de réunir les différents acteurs intervenants dans le secteur agricole et la filière lait en particulier et qui permet de valoriser celle-ci et le métier d'éleveur, de créer un espace d'échange et de sensibilisation des différents intervenants sur les potentialités du secteur de l'agriculture et de son importance dans la création de la valeur ajoutée et de l'emploi ".